Как сибирская пелядь стала участницей масштабного эксперимента советских рыбоводов

Есть вещи, которые на первый взгляд кажутся простыми и очевидными. Взять, например, обычную рыбу. Ну что в ней такого? Плавает себе, ест, размножается.
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