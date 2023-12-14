Минтюков сделал передачу в матче с «Айлендерс». У новичка «Анахайма» 1+13 в 28 играх

Защитник «Анахайма» набрал 14-е (1+13) очко в дебютном чемпионате НХЛ, всего он провел 28 игр. Сегодня за 18:37 (0:46 – в большинстве) у 20-летнего россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 хит, полезность – «минус 2».
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