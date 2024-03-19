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Военное обозрение

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Российская компания Sitronics Group работает над спутниковой связью для БПЛА

Российская компания Sitronics Group работает над спутниковой связью для БПЛА

Спутниковая связь позволяет значительно увеличить радиус действия БПЛА. Группа российских компаний планирует в этом году провести новый эксперимент в этой области и проверить современные технологии связи.

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