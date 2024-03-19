Российская компания Sitronics Group работает над спутниковой связью для БПЛА

Спутниковая связь позволяет значительно увеличить радиус действия БПЛА. Группа российских компаний планирует в этом году провести новый эксперимент в этой области и проверить современные технологии связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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