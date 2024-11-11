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Царьград

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На Украине признали повреждение дамбы Кураховского водохранилища

На Украине признали повреждение дамбы Кураховского водохранилища

Официальные представители Украины подтвердили факт повреждения дамбы.На контролируемой Украиной части Донецкой Народной Республики (ДНР) зафиксированы повреждения в дамбе Кураховского водохранилища.

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