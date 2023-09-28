Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть пятая: перипл для латентного п...

Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть пятая: перипл для латентного пространстваДревнегреческие мореплаватели не знали карт — они пользовались периплами (περίπλους), текстовыми описаниями морских маршрутов, авторы которых отмечали попутные ориентиры и предупреждали об опасностях.
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