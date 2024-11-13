Уважаемые новоаннинцы - налогоплательщики, информацию по начисленным в 2024 году налогам можно получить в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц в сети Интернет по адресу: https://lkfl2.
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Уважаемые новоаннинцы - налогоплательщики, информацию по начисленным в 2024 году налогам можно получить в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц в сети Интернет по адресу: https://lkfl2.