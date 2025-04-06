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Калужские новости

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Троицкому собору на калужском мурале нарисовали кресты

Троицкому собору на калужском мурале нарисовали кресты

На «многострадальном» мурале на улице Ленина в Калуге дорисовали, наконец, кресты на изображенном там Троицком собореНа "многострадальном" мурале на улице Ленина в Калуге дорисовали, наконец, кресты на изображенном там Троицком соборе.

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