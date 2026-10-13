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Царьград

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Жители Прикамья отправили 51,5 тыс. обращений через Госуслуги

Жители Прикамья отправили 51,5 тыс. обращений через Госуслуги

Жители Пермского края с января отправили через Платформу обратной связи Госуслуг 51,5 тыс. сообщений, из которых органы власти и организации уже рассмотрели 49 тыс.

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