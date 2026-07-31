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Царьград

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Apple выпустила iOS 26.6 с 90 важными исправлениями безопасности

Apple выпустила iOS 26.6 с 90 важными исправлениями безопасности

Apple представила обновление iOS 26.6 с устранением около 90 уязвимостей, включая проблемы в WebKit. Эксперты, такие как Дэниел Кард, советуют пользователям как можно скорее установить новый патч для повышения безопасности своих устройств.

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