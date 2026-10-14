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Царьград

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В Челябинске 1908 года устроили бал в помощь выпускникам училища

В Челябинске 1908 года устроили бал в помощь выпускникам училища

В 1908 году в Челябинске для выпускников реального училища устроили литературно-музыкальный вечер с оркестром, хором и танцами, сбор от которого направили на помощь малообеспеченным ученикам, поступавшим в вузы.

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