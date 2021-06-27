Рост тарифов ЖКХ: До сентября народ злить не планируют

В июле ФАС за законностью последит, но что будет после выборов? Андрей Захарченко Фото: Александр Щербак/ТАСС Материал комментируют: Алексей Коренев С 1 июля на территории страны в очередной раз вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).