Как выбрать шуруповерт — разновидности и характеристики моделей

Большинство электромонтажных и строительных работ невозможно представить без шуруповерта. С помощью этого современного электроинструмента можно сверлить отверстия в стенах, откручивать туго затянутые саморезы либо наоборот, крепить их в стену.
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