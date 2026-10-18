Индийское Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Enforcement Directorate, ED) сообщило о проведении обысков по 20 адресам в пяти городах в рамках расследования предполагаемой схемы онлайн-мошенничества, связанной с букмекерскими платформами All Panel Exchange и MGM91.