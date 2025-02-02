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Захарова предложила переименоваться «сломавшемуся» USAID

Захарова предложила переименоваться «сломавшемуся» USAID

Захарова: USAID следует переименовать в «Агентство помощи самим себе» Агентство США по международному развитию (USAID), чей веб-сайт был отключен по неизвестным причинам 1 февраля, следует переименовать в «Агентство помощи самим себе», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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