ПФР опубликовал точные даты зачисления выплаты россиянам 20 500 рублей

ПФР опубликовал точные даты зачисления выплаты россиянам 20 500 рублей

Гражданам РФ рассказали, кому именно разово зачислят важную крупную выплату. Деньги размером в 20 500 рублей получат уже в июле россияне с определёнными жизненными обстоятельствами, которые вовремя подали заявление, сообщает в Telegram-канале "Госуслуги: для родителей" (12+).

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