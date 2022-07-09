ПФР опубликовал точные даты зачисления выплаты россиянам 20 500 рублей

Гражданам РФ рассказали, кому именно разово зачислят важную крупную выплату. Деньги размером в 20 500 рублей получат уже в июле россияне с определёнными жизненными обстоятельствами, которые вовремя подали заявление, сообщает в Telegram-канале "Госуслуги: для родителей" (12+).