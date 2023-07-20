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Поздравить с Днем Казанской иконы Божьей Матери 21 июля 2023 года можно с помощью прозы, стихов и красивой открытки

Поздравить с Днем Казанской иконы Божьей Матери 21 июля 2023 года можно с помощью прозы, стихов и красивой открытки

Поздравить с Днем Казанской иконы Божьей Матери 21 июля 2023 года можно с помощью прозы, стихов и красивой открытки Виктория ХаржевскаяИздавна на Руси образ Богоматери Казанской считался одной из самых почитаемых икон, которая имеет волшебную силу.

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