Хоккеисты «Факел Ямал» победили череповецкий «Металлург», забив пять голов

Хоккеисты ямальского «Факела» не дали «Металлургу» из Череповца взять реванш. «Огненные» выиграли со счетом 5:3 в матче Национальной молодежной хоккейной лиги, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба из ЯНАО.