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Байден призвал не преувеличивать роль США в украинском конфликте

Байден призвал не преувеличивать роль США в украинском конфликте

Global Look Press/Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден осудил утечку информации, которая касается обмена разведывательными данными между Вашингтоном и Киевом, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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