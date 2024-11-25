Эксперт рассказал URA.RU о причинах ЧП с Superjet в Анталье

К возгоранию Sukhoi Superjet-100 в Анталье после жесткой посадки могло привести несколько причин. Одна из них технического характера — двигатели данного типа самолета находятся под крылом, и крен, спровоцированный порывом ветра при посадке, может привести к пожару.
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