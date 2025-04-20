Туринская плащаница: итальянские ученые бросают вызов средневековой версии Ирина ВальковаТуринская плащаница — одна из самых загадочных и почитаемых реликвий христианства — вновь оказалась в центре научных дебатов.
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