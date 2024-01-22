Можно ли пользоваться презервативами в сауне?

Вопрос о безопасности использования презервативов в сауне вызывает много споров и дебатов. Некоторые люди считают, что в условиях повышенной температуры и влажности, презервативы могут терять свою эффективность или повреждаться.
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