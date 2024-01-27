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Крымская газета

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Переяславская рада или День воссоединения Руси: почему укронацисты пытаются переписать историю

Переяславская рада или День воссоединения Руси: почему укронацисты пытаются переписать историю

Символ единства На днях исполнилось 370 лет со дня проведения Переяславской рады – собрания украинского народа во главе с Богданом Хмельницким, на котором было принято решение о присоединении Украины к России.

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