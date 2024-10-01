Экс-супруга Тимощука: Футболист работает на спецслужбы

Бывшая жена тренера «Зенита» выступила с громким заявлением. Надежда Навроцкая, бывшая супруга Анатолия Тимощука, экс-капитана футбольной сборной Украины, который сейчас занимает тренерскую должность в петербургском клубе «Зенит», высказала свое мнение о его деятельности в России.