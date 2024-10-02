Валерий Леонтьев возвращается на сцену в России

Певец Валерий Леонтьев решил вернуться на сцену в России. Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе композитора Игоря Крутого, певец планирует выступить на его юбилейных вечерах в ноябре в Москве.
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