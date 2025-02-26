Группировка «Запад» ликвидировала три станции Starlink ВСУ

Также были уничтожены девять дронов противника Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма сообщил, что за сутки военные российской армии уничтожили три станции спутниковой связи Starlink ВСУ.
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