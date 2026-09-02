Золото падает, несмотря на войну

Золото в середине недели подешевело до минимального уровня более чем за три недели: спотовая цена опустилась примерно до $4324 за унцию, а декабрьские фьючерсы — до $4370.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым