В Омской области четыре человека погибли после ДТП с лосем

В Омской области четыре человека погибли в ДТП с лосем передаёт издание Mash. Согласно публикации, животное неожиданно появилось на трассе перед автомобилем LADA Granta, при столкновении с ним транспортное средство вылетел на полосу встречного движения, влетев в Toyota Yaris.
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