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4-дюймовый экран E Ink, Linux и физические кнопки — за 100 долларов. Представлена электронная книга Onyx Boox Picco

4-дюймовый экран E Ink, Linux и физические кнопки — за 100 долларов. Представлена электронная книга Onyx Boox Picco

Поставки стартуют в ноябре 2026 Компания Onyx представила на выставке IFA 2026 электронную книгу Boox Picco mini.

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