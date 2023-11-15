ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 062 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Зотов
    Карабах и не был территорией Армении. Они его 30 лет не могли признать своим. Да и не своим тоже. Хотя бы признать.Предательство сто...
  • Борис Виленский
    Их не спасёт ни атомная бомба, ни США, если что... Прогноз Сакэ Комацу сбудется.Безъядерный стату...
  • Валерий Ребров
    Да пусть валит куда угодно,от него толку нет,да и раньше не было когда игралШкурный интерес в...

Свекровь снова влюблена

Свекровь снова влюблена

— Ты это говоришь потому, что мне 75 лет? — Конечно же, нет, мама! — Тогда что мешает мне выйти замуж? — глаза Алевтины Васильевны наполнились слезами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Косцова
Обалдеть! Вот женщины! 😃😃
Ответить
21 час.
Элеонора Коган
Ну и дамочка. Сексуально озабоченная. Но мужчинам такие нравятся, он с &quot;изюминкой&quot;, как говорила когда-то моя мама.Такие в любом возрасте готовы на  всё.
Ответить
21 час.
Федор Родников
Старая,безмозглая дура про таких говорят-&quot;С молоду прореха к старости дыра&quot;Сыну нужно переписать хотя бы квартиру на себя,что бы в один &quot;прекрасный&quot; день матушка не оказалась бомжихой.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх