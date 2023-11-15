— Ты это говоришь потому, что мне 75 лет? — Конечно же, нет, мама! — Тогда что мешает мне выйти замуж? — глаза Алевтины Васильевны наполнились слезами.
Свекровь снова влюблена
Комментарии
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Наталья Косцова
Обалдеть! Вот женщины! 😃😃
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21 час.
Элеонора Коган
Ну и дамочка. Сексуально озабоченная. Но мужчинам такие нравятся, он с "изюминкой", как говорила когда-то моя мама.Такие в любом возрасте готовы на всё.
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21 час.
Федор Родников
Старая,безмозглая дура про таких говорят-"С молоду прореха к старости дыра"Сыну нужно переписать хотя бы квартиру на себя,что бы в один "прекрасный" день матушка не оказалась бомжихой.
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21 час.
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