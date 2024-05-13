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Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду достигло 15 человек: главное за сутки

Число погибших при ударе ВСУ по Белгороду достигло 15 человек: главное за сутки

МОСКВА, 13 мая, ФедералПресс. Из-под завалов дома в Белгороде извлекли тело 15-го погибшего, президент РФ Владимир Путин нашел замену Сергею Шойгу на посту министра обороны, на Украине признали успехи российской армии на харьковском направлении.

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