В НХЛ обновили прогноз даты, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) назвали новую дату, когда российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.
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