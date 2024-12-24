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Больше 150 тысяч детей мигрантов пройдут тест: Вице-премьер Чернышенко назвал дату языкового экзамена

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