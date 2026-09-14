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Семак перед матчем с «Балтикой»: «Хочется уйти на перерыв на позитивной ноте. Не думаю, что дисквалификация Талалаева станет серьезной проблемой – соперник показывает стабильную игру»

Главный тренер « Зенита » Сергей Семак считает, что дисквалификация Андрея Талалаева не станет проблемой для «Балтики» в предстоящем матче 9-го тура Альфа-Банк РПЛ .

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