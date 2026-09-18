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Ракету-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником запустили с Плесецка

Ракету-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником запустили с Плесецка

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником успешно стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в «Роскосмосе» в Telegram-канале.

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