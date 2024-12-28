Священник поздравил сотрудников и ветеранов Бобруйского государственного индустриально-строительного колледжа с 80-летием.

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при центре ´Покрова´ иерей Алексий Поляков принял участие в торжественном вечере в честь восьмидесятилетия со дня основания УО ´Бобруйский государственный индустриально-строительный колледж´.
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