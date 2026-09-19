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Несекретные материалы

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Картографические войны: как далеко может зайти японский реваншизм

Картографические войны: как далеко может зайти японский реваншизм

Токио не только больше не скрывает своих реваншистских амбиций, но и открыто превращает свои острова в передовой антироссийский ракетный плацдарм.

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