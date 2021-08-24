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На 62-м году жизни от коронавируса скончалась член ОПКО Наталья Катаева

На 62-м году жизни от коронавируса скончалась член ОПКО Наталья Катаева

Сердце Натальи Алексеевны остановилось вчера, 23 августаВ минувший понедельник, 23 августа, ушла из жизни известная кировская общественница, член трёх созывов региональной Общественной палаты, президент фонда "Вятская соборность", член правления отделения Российского детского фонда, председатель городского Совета женщин, член Международной Общественной палаты, экспертной части и рабочей группы Общественного совета Приволжского федерального округа по развитию институтов гражданского общества, кандидат педагогических наук Наталья Катаева.

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