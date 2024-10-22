Адвокат Усманова: «ARD распространяет теории заговора, выдвигаемые сомнительными свидетелями. Суды признают, что все обвинения беспочвенны, но авторы скрывают это в репортажах»

Российский бизнесмен Усманов ранее выиграл суд против немецкого телеканала ARD, в эфире которого журналист Хайо Зеппельт представил материалы о якобы создании коррупционной системы в Международной федерации фехтования (FIE).
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