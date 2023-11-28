В Москве на выставке «Россия» пройдет День Татарстана

2 декабря на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве пройдет День Татарстана. Будет представлен туристический потенциал республики, включая прогулку по историческому центру Казани, татарские обряды, местное кино и блюда национальной кухни.
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