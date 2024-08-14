В ЕС опасаются, что письмо еврокомиссара Маску могло иметь обратный эффект

Чиновники ЕС выражают опасения, что письмо еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, направленное Илону Маску с предупреждением о возможной ответственности за вредоносный контент перед интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, может иметь обратный эффект.