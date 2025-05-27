Физики пересмотрели гравитацию, создав модель без искривления пространства

В мире физики продолжается напряженная борьба за объединение квантовой механики и общей теории относительности, и, несмотря на множество неудач, ученые не устают выдвигать свежие идеи, 27 мая сообщается в новом исследовании, опубликованном в журнале Reports on Progress in Physics.
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