Девушку не пустили в Эрмитаж из-за слишком красивого платья

В Санкт-Петербурге произошел необычный инцидент в Эрмитаже. По информации издания «Фонтанка», сотрудница музея отказалась пропускать девушку в красивом платье, посчитав, что она намерена устроить коммерческую фотосессию.
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