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Царьград

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Белгородская область во власти ракетной угрозы: обращение Гладкова

Белгородская область во власти ракетной угрозы: обращение Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале объявил о ракетной опасности на всей территории региона, призвав жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала об окончании тревоги.

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