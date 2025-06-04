Немного о социальных лифтах для крестьян в Российской Империи 19-го века. Михаил Перхин родился в 1860 году в обельной крестьянской семье карелов-людиков, в небольшой деревне поблизости от Петрозаводска.
Как крестьянин и рыбак разбогатели при Александре III и Николае II
Комментарии
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Александр Рожков
Чё сказки рассказывать про то, как разбогатели крестьяне при царях? Расскажи ка Макаренко, как разбогатели наши олигархи при ельцине, гайдаре, чубайсе и...! Как они богатеют сейчас! И каково было в 90 - е годы крестьянам. Сколько было уничтожено деревень и сел. Сколько разграблено заводов и фабрик. А кем разграблено? Не знаешь?
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19 час.
пв
петров виктор
Это не сказки, а быль!... Тысячелетняя Россия всегда жила и развивалась, благодаря талантливому российскому народу и его особо одарённым представителям, которые, порой, поднимались к вершинам славы из самых российских общественных низов... Разносторонне одарённый Ломоносов - сын рыбака; уральские заводчики Демидовы - крестьянского происхождения; изобретатели Черепановы - из крепостных; лауреат Нобелевской премии И.П.Павлов - сын священнослужителя... Выдающийся русский полководец, адмирал флота Ф.Ф.Ушаков не был потомственным моряком и родился не на берегу моря, а в российской глубинке... Но выучился на моряка, и пройдя все ступени флотской иерархии, стал адмиралом флота, а славу выдающегося русского флотоводца заслужил благодаря своему таланту и одержанным блестящим флотским победам во славу России!... А ещё: были выдающиеся поэты, писатели и художники, ставшие классиками в своём жанре, а также, авиаконструкторы, учёные-исследователи и т.д. - всех их не счесть!... И что примечательно: всё это в царской России происходило без коммунистических вождей, без диктатуры КПСС и советского государственного насилия!...
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17 час.
НС
Николай Сатин
Витя! Бери любой период развития государства и найдёшь массу примеров когда делались открытия, создавались шедевры в разных отраслях народного хозяйства, зачастую вопреки действующей власти. Это диалектика и развитие человечества. Тебе не надоело хаить советский период? Оцени 90-е годы непредвзято и ты о....еешь от ужаса произошедшего в тот период! ни одного положительного примера!
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16 час.
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