Врач-психиатр Гагин рассказал, как лечат игровые зависимости

Что такое компьютерная зависимость и на какие виды она подразделяется? Как понять, что увлечение перешло в болезнь? Чем лечат такие расстройства? В каких странах больше зависимых и как это соотносится с доступностью интернета? Об этом "Газете.
Что такое компьютерная зависимость и на какие виды она подразделяется? Как понять, что увлечение перешло в болезнь? Чем лечат такие расстройства? В каких странах больше зависимых и как это соотносится с доступностью интернета? Об этом "Газете.
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