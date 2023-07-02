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Врач-психиатр Гагин рассказал, как лечат игровые зависимости

Врач-психиатр Гагин рассказал, как лечат игровые зависимости

Что такое компьютерная зависимость и на какие виды она подразделяется? Как понять, что увлечение перешло в болезнь? Чем лечат такие расстройства? В каких странах больше зависимых и как это соотносится с доступностью интернета? Об этом "Газете.

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