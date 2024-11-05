ВТБ: в октябре объемы ипотечного кредитования в России снизились на 25 процентов

За 10 месяцев россияне оформили таких сделок на сумму около 4,2 триллиона рублей Согласно оценкам ВТБ, в октябре общие продажи ипотеки на рынке составили примерно 280 миллиардов рублей, что является снижением на 25% по сравнению с сентябрем текущего года и на 60% относительно октября прошлого года.