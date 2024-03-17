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В Латвии провели марш памяти СС, который открыто противоречит нормам ООН, — посол РФ

В Латвии провели марш памяти СС, который открыто противоречит нормам ООН, — посол РФ

В Латвии провели марш памяти СС, который открыто противоречит нормам ООН, — посол РФ Алиса БронскаяПредставители Российского посольства в Латвии сообщили «Известиям», что Латвия остаётся единственной страной в мире, где открыто почитают пособников Гитлера.

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Комментарии
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А
Александр
Какие нормы? Для кого? Для фашистов?! Сто тысяч этих выблядков воевали в гитлеровских частях. А чем еще они известны? Жестокостью латышских стрелков. Нормальные народы гордятся не своей жестокостью. Так, что это за народишко?
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