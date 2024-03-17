В Латвии провели марш памяти СС, который открыто противоречит нормам ООН, — посол РФ

А

Александр

Какие нормы? Для кого? Для фашистов?! Сто тысяч этих выблядков воевали в гитлеровских частях. А чем еще они известны? Жестокостью латышских стрелков. Нормальные народы гордятся не своей жестокостью. Так, что это за народишко?