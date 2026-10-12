Бойцы ВС России выявили и уничтожили переодетых в российскую форму боевиков ВСУ

Командир штурмовой роты группировки войск «Центр» лейтенант Андрей Вайнберг рассказал, что бойцы ВС России выявили и уничтожили переодетых в российскую форму украинских оккупантов.
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