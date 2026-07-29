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Zero Hedge

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Energy Department Issues Emergency Order To Secure Power Grid In 17 US States

Energy Department Issues Emergency Order To Secure Power Grid In 17 US States

Energy Department Issues Emergency Order To Secure Power Grid In 17 US States Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, The Department of Energy (DOE) has issued an order to tackle an energy emergency situation across 17 U.

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