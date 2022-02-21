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Президент ФЛГР Вяльбе подвела итоги Олимпиады-2022

Президент ФЛГР Вяльбе подвела итоги Олимпиады-2022

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги Олимпиады 2022 года. "Вот и подошли к концу XXIV зимние олимпийские игры! Спасибо Китаю за этот спортивный праздник в такое сложное для всего мира время! Огромное спасибо всей нашей команде!!! Спортсмены, тренеры, сервис, врачи, массажисты, сотрудники Федерации и регионы России - все выложились максимально! Большое спасибо ОКР, Министерству спорта России, ЦСП и ФМБА! Но отдельное спасибо хочу сказать родителям спортсменов за таких детей! Низкий им всем поклон! Уважаемые болельщики! Спасибо всем вам за поддержку, за теплые слова, за то, что верите в нас!" - написала Вяльбе в Instagram.

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